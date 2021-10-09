В Украине новый антирекорд: 16 тысяч случаев COVID

В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава.





За сутки:





госпитализировали 3526 человек;

летальных случаев - 241;

выздоровели - 4720 человек.





Протестировали методом ПЦР - 53 211 человек, методом ИФА - 10 100 человек, экспресс-тестами - 43 558 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболели - 2 514 005 человек;

выздоровели - 2 282 482 лица;

летальных случаев - 58 081.



