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Новости
Украина
8 октября 21, 09:41
В Украине новый антирекорд: 16 тысяч случаев COVID
COVID-19
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За минувшие сутки коронавирус выявили у 16, 3 тысяч украинцев, скончался 241 человек. Выздоровевших в три раза меньше, чем заболевших.
В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки:

госпитализировали 3526 человек;
летальных случаев - 241;
выздоровели - 4720 человек.

Протестировали методом ПЦР - 53 211 человек, методом ИФА - 10 100 человек, экспресс-тестами - 43 558 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 514 005 человек;
выздоровели - 2 282 482 лица;
летальных случаев - 58 081.

Источник: https://korrespondent.net/
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