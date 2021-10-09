В Украине новый антирекорд: 16 тысяч случаев COVID

В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава.
За сутки:
госпитализировали 3526 человек;
летальных случаев - 241;
выздоровели - 4720 человек.
Протестировали методом ПЦР - 53 211 человек, методом ИФА - 10 100 человек, экспресс-тестами - 43 558 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 514 005 человек;
выздоровели - 2 282 482 лица;
летальных случаев - 58 081.