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Украина
8 октября 21, 12:16
Рада избрала спикером Руслана Стефанчука
Руслан Стефанчук
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Руслан Стефанчук избран спикером Верховной Рады, его кандидатуру поддержали фракция Слуга народа и группы Доверие и За будущее

Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука спикером парламента. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

"За" проголосовал 261 нардеп, "против" – три, "воздержались" – 63.

Голосование по фракциям:

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

Стефанчука выдвинула фракция Слуга народа. Часть нардепов из Голоса выдвинула кандидатуру Ярослава Железняка, нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос выдвинули кандидатуры друг друга, а фракция Евросолидарность – нардепа Яну Зинкевич. Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры во время обсуждения.

Стефанчук набрал наибольшее число голосов при рейтинговом голосовании, после чего его кандидатура была предложена парламенту на утверждение.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить". 

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах. 


30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции. 


2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.
liga.net
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