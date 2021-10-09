Рада избрала спикером Руслана Стефанчука

Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука спикером парламента. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

"За" проголосовал 261 нардеп, "против" – три, "воздержались" – 63.

Голосование по фракциям:

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера



Стефанчука выдвинула фракция Слуга народа. Часть нардепов из Голоса выдвинула кандидатуру Ярослава Железняка, нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос выдвинули кандидатуры друг друга, а фракция Евросолидарность – нардепа Яну Зинкевич. Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры во время обсуждения.

Стефанчук набрал наибольшее число голосов при рейтинговом голосовании, после чего его кандидатура была предложена парламенту на утверждение.





На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.









30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.









2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.



