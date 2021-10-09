Рада избрала спикером Руслана Стефанчука

Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука спикером парламента. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.
"За" проголосовал 261 нардеп, "против" – три, "воздержались" – 63.
Голосование по фракциям:
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Стефанчука выдвинула фракция Слуга народа. Часть нардепов из Голоса выдвинула кандидатуру Ярослава Железняка, нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос выдвинули кандидатуры друг друга, а фракция Евросолидарность – нардепа Яну Зинкевич. Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры во время обсуждения.
Стефанчук набрал наибольшее число голосов при рейтинговом голосовании, после чего его кандидатура была предложена парламенту на утверждение.Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".