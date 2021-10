Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор российской Новой газеты Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их имена 8 октября объявил Нобелевский комитет.

Награда присуждена за "усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Отмечается, что Ресса и Муратов "ведут мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".





"Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиа-компании для журналистских расследований, которую до сих пор возглавляет", – указано в сообщении на сайте премии.





Муратов более 24 лет возглавляет Новую газету – "самую независимую газету в России на сегодня, с принципиально критическим отношением к власти".





"С момента своего создания в 1993 году Новая газета публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и "фабрик троллей" до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами. <...> С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, написавшая разоблачающие статьи о войне в Чечне", – подчеркнули в Нобелевском комитете.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT









Читайте также: Шнобелевская премия досталась украинцу



Напомним, в прошлом году премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН за борьбу с голодом.