"Одним врагом меньше" - Нардеп Третьякова о смерти Полякова

Председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову ("Слуга народа") могут отстранить от участия в пленарных заседаниях парламента из-за ее реакции на смерть депутата Антона Полякова, исключенного в декабре 2019 года из фракции СН и вступившего в конце июня 2020 года в группу "За будущее".

В ходе заседания парламента в пятницу к трибуне вышли представители группы "За будущее", и выступивший депутат и лидер одноименной партии Игорь Палица призвал отреагировать на заявление Третьяковой во фракционном чате, о котором ему стало известно.

"Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, госпожа Третьякова написала о смерти Антона Полякова, что "одним врагом меньше". Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуга народа", сделать вывод из слов госпожи Третьяковой. Нам всем известно ее отношение к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо", — заявил нардеп.

Он обратился к председателю Рады Руслану Стефанчуку с призывом определиться, как выйти из этой ситуации. При этом выступление Палицы сопровождалось скандированием "Ганьба!". Стефанчук предоставил также слово самой Третьяковой, подчеркнув при этом, что "если такие слова были, они недопустимы".

Однако та первым делом принялась возмущаться, откуда Палица вообще знает, что пишут депутаты в чате "Слуги народа".

"Когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована Конституцией каждому человеку тут в зале, считают, что они могут накидывать платки на рот...", — продолжила Третьякова, после чего Стефанчук попросту отключил ей микрофон.

Спикер возмущенно заявил, что жизнь каждого человека является высшей социальной ценностью, что прописано в статье 3 Конституции, и призвал прекратить спекуляции вокруг этого.

"А свобода слова, в том числе, означает ответственность за то, что говорит каждый из нас. Давайте на этом поставим точку", — добавил он, объявив спустя около минуты получасовой перерыв по просьбе двух фракций и призвав руководителей фракций и групп собраться у него в кабинете.

После возобновления заседания спикер первым делом предоставил слово главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

"Я хочу публично извиниться в первую очередь перед членами семьи, перед близкими погибшего нашего коллеги. Как говорят, о покойных говорим только хорошее либо ничего. Хочу, чтобы мы почтили его минутой молчания. Большое соболезнование, в том числе коллегам из "За будущее", — заявил Арахамия.

После чего Рада действительно почтила Полякова минутой молчания, а затем слово взял Стефанчук, сообщивший о наличии коллективной инициативы лидеров парламентских политсил о мерах в отношении Третьяковой.

"Кроме того, мы договорились, что будет письмо от глав фракций и групп, которое я попрошу рассмотреть регламентный комитет, об отстранении госпожи Третьяковой от заседаний, а в дальнейшем, возможно, от главы комитета. Дальше будем рассматривать. Ну, после того, как мы получим, я буду видеть, о чем это письмо", — сказал он.

Напомним, что это уже не первый скандал, в который попадает Третьякова из-за своих высказываний. В частности, в июне 2020 года широкий общественный резонанс вызвало ее заявление о том, что если люди заводят детей, рассчитывая в первую очередь на материальную помощь государства, такие дети получаются "низкого качества" и в дальнейшем сами "садятся на государственные средства".