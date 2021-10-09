В Украине под 16 000 новых заболевших COVID-19

За прошедшие сутки, 8 октября, в Украине выявили 15 908 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 362). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях. В Киеве – 863 новых заболевших, сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера в Украине умерли 250 больных COVID-19 (днем ранее – 241), выздоровели 5364 пациента (4720), были госпитализированы – 3571 (3526).

Официально сделали 106 029 тестов на коронавирус (106 869): методом ПЦР – 53 313 (53 211), ИФА – 10 132 (10 100), экспресс-тестов – 42 584 (43 558).

В Украине выявили 2 529 913 заболевших COVID-19 за все время эпидемии: умер 58 331 пациент, выздоровели 2 287 846 инфицированных.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 863 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 721);

Винницкая область – 243 (302);

Волынская – 328 (395);

Днепропетровская – 1291 (1345);

Донецкая – 1080 (949);

Житомирская – 622 (550);

Закарпатская – 195 (149);

Запорожская – 773 (808);

Ивано-Франковская – 334 (381);

Киевская – 676 ​​(525);

Кировоградская – 107 (103);

Луганская – 480 (658);

Львовская – 1177 (1237);

Николаевская – 333 (342);

Одесская – 1310 (1418);

Полтавская – 376 (574);

Ровенская – 492 (562);

Сумская – 702 (845);

Тернопольская – 444 (614);

Харьковская – 974 (1025);

Херсонская – 709 (716);

Хмельницкая – 646 (608);

Черкасская – 553 (582);

Черновицкая – 688 (611);

Черниговская – 512 (342).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.