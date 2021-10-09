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Новости
Украина
9 октября 21, 09:00
На Донбассе выросло число обстрелов
ООС
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Сепаратисты накануне тяжело ранили украинского военного. За день зафиксировали десять обстрелов.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что из десяти обстрелов три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое" - говорится в сообщении.

В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. 

Вблизи Троицкого враг совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. 

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. 

Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. 

У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. 

В сторону населенного пункта Лопаскино наемники дважды обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. 

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 7 октября, противник шесть раз нарушил режим прекращения огня.
Korrespondent
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