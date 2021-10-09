Под Киевом пройдут средневековые бои

Отважные рыцари в тяжелых доспехах, настоящие боевые мечи и топоры, флаги и щиты с гербами, а главное – отвага, мужество и романтика Средневековья ждут Вас!

9 и 10 октября в Древний Киев со всей Украины съедутся около двухсот лучших спортсменов-бойцов, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать сильнейшего. Участие примут рыцари из таких городов, как: Киев, Белая Церковь, Борисполь, Днепр, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Нежин, Одесса, Первомайск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Харьков, Черновцы и др.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире, и особенно в Украине. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.





Напомним, что бойцы Сборной Украины по средневековому бою – многократные чемпионы мира. Соорганизатор соревнований – Всеукраинская федерация средневекового боя.

Соревнования будут проходить по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков «щит-меч», «баклер-меч» и «полутораручный меч», групповых боев «5х5» и «12х12», достояться также женские бои «3х3». Впервые в рамках фестиваля «Зов героев» пройдет турнир по дуэльному фехтованию «Рапира. Соло» и «Длинный меч».

Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему!

В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, древнеславянские забавы, хороводы, флэш-мобы, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией программы станет вечерняя шоу программа с огненными спецэффектами и стрельбой из огромного средневекового метательного орудия – требушета – пылающими ядрами.

А самое главное, что соревнования пройдут в уникальном месте – настоящем, живом средневековом городе – Древнем Киеве Х века. Гости воочию увидят, каким был Киев тысячу лет назад, и какой на самом деле была жизнь наших предков во времена Средневековья.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции.

На Княжеской конюшне можно познакомиться с лошадьми редких древних пород, собранных из разных уголков мира. Опытные коневоды-инструкторы расскажут об истории и особенностях пород. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними. Желающие могут совершить прогулку верхом или в экипаже. В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать ножи и топоры, а на монетном дворе – чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой оригинального травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно на Средневековой кухне и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30.

* В программе возможны изменения.





Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого –250 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 100 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com