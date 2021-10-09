Арахамия о мандате Разумкова

Судьба мандата бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет зависеть от его политического будущего. Такую позицию в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером озвучил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Разумков спросил Арахамию: "Будете мандат у меня забирать? Вы лично".

Тот ответил, что сам не забирает у Разумкова мандат. Затем бывший спикер Рады попросил Арахамию озвучить его позицию по этому вопросу.

"В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со Слугой народа…Мне неприятно это обсуждать", – ответил глава фракции СН.

Также вопрос о мандате задали новому главе Рады – Руслану Стефанчуку.

"Я – не суд и не Центральная избирательная комиссия. Я не могу отбирать мандат, инициировать этого не могу", – ответил Стефанчук.

"Ответа нет", – подытожил Разумков.









Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции.

Арахамия говорил, что основания для лишения Разумкова мандата есть. Читайте также: Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера



