Арахамия о мандате Разумкова

Судьба мандата бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет зависеть от его политического будущего. Такую позицию в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером озвучил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Разумков спросил Арахамию: "Будете мандат у меня забирать? Вы лично".
Тот ответил, что сам не забирает у Разумкова мандат. Затем бывший спикер Рады попросил Арахамию озвучить его позицию по этому вопросу.
"В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со Слугой народа…Мне неприятно это обсуждать", – ответил глава фракции СН.
Также вопрос о мандате задали новому главе Рады – Руслану Стефанчуку.
"Я – не суд и не Центральная избирательная комиссия. Я не могу отбирать мандат, инициировать этого не могу", – ответил Стефанчук.
"Ответа нет", – подытожил Разумков.7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Слуга народа не смогла сделать это самостоятельно, нужные голоса ей дали Батькивщина, Доверие, За будущее и внефракционные нардепы.