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9 октября 21, 09:34
Арахамия о мандате Разумкова
Арахамия
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Арахамия прямо не ответил, будет ли Слуга народа пытаться лишить Разумкова мандата.

Судьба мандата бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет зависеть от его политического будущего. Такую позицию в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером озвучил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Разумков спросил Арахамию: "Будете мандат у меня забирать? Вы лично".

Тот ответил, что сам не забирает у Разумкова мандат. Затем бывший спикер Рады попросил Арахамию озвучить его позицию по этому вопросу.

"В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со Слугой народа…Мне неприятно это обсуждать", – ответил глава фракции СН.

Также вопрос о мандате задали новому главе Рады – Руслану Стефанчуку.

"Я – не суд и не Центральная избирательная комиссия. Я не могу отбирать мандат, инициировать этого не могу", – ответил Стефанчук.

"Ответа нет", – подытожил Разумков.

7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Слуга народа не смогла сделать это самостоятельно, нужные голоса ей дали Батькивщина, Доверие, За будущее и внефракционные нардепы. 

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Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции. 

Арахамия говорил, что основания для лишения Разумкова мандата есть.
liga.net
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