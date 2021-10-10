Избрание главы САП: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он заявил, что члены комиссии должны выполнять свой долг.

По словам Зеленского, он не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП.

"Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - отметил президент.

Напомним, Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу.

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