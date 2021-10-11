В одесском детском лагере новая вспышка COVID

В Одессе в детском лагере Молодая Гвардия зафиксирована новая вспышка коронавируса. Заболевание подтвердили у 14 подростков из Винницкой области. Об этом сообщает ТСН.





Отмечается, что после предыдущей вспышки в лагере провели полную дезинфекцию, дети подхватили COVID.





Первое заражение коронавирусом зафиксировали еще 27 сентября. На тот момент в лагере находились 869 детей.





По информации областного управления здравоохранения, семеро больных забрали домой родители. Остальные находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Болезнь у всех протекает в легкой форме.





Сейчас в лагере работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний.



