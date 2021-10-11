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Украина
10 октября 21, 12:08
В одесском детском лагере новая вспышка COVID
детский лагерь
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Сейчас в лагере Молодая гвардия работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний.
В Одессе в детском лагере Молодая Гвардия зафиксирована новая вспышка коронавируса. Заболевание подтвердили у 14 подростков из Винницкой области. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что после предыдущей вспышки в лагере провели полную дезинфекцию, дети подхватили COVID.

Первое заражение коронавирусом зафиксировали еще 27 сентября. На тот момент в лагере находились 869 детей.

По информации областного управления здравоохранения, семеро больных забрали домой родители. Остальные находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Болезнь у всех протекает в легкой форме.

Сейчас в лагере работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний.

Источник: https://korrespondent.net/
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