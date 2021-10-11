Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 октября 21, 12:23
Стефанишина: Вопрос Украины в НАТО - политический
Ольга Стефанишина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина приняла специальное решение на Совете национальной безопасности и обороны и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО.
Решение о вступление Украины в НАТО находится исключительно в политической плоскости. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода.

По ее словам, для решения вопроса о членстве в Альянсе используются все доступные площадки.

"Мы требуем такой стратегической ясности от НАТО. В 2021 году, все государства члены НАТО подтвердили, что Украина будет в НАТО", - отметила чиновница.

Она напомнила, что Украина приняла специальное решение на Совете национальной безопасности и обороны и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО.

"Мы уже используем огромный потенциал программы расширенных возможностей, и, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки. Но ситуация сложная", - сказала Стефанишина.

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО, который состоится в Мадриде в следующем году, союзники подтвердят поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В НАТО прокомментировали реформу Укроборонпрома
Президент дал поручения по интеграции в НАТО
Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
Запад должен признать, что Украина является его частью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
noimageВ МВД заявили, что в крови Полякова был метадон
noimageНа Закарпатье задержали нелегалов из трех стран
noimageCOVID-вакцинацию прошли еще 66 тысяч украинцев
noimageОсвобождены более 30 военных, которых помиловал Зеленский
Лента новостей