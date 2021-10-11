Стефанишина: Вопрос Украины в НАТО - политический

Решение о вступление Украины в НАТО находится исключительно в политической плоскости. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода.





По ее словам, для решения вопроса о членстве в Альянсе используются все доступные площадки.





"Мы требуем такой стратегической ясности от НАТО. В 2021 году, все государства члены НАТО подтвердили, что Украина будет в НАТО", - отметила чиновница.





Она напомнила, что Украина приняла специальное решение на Совете национальной безопасности и обороны и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО.





"Мы уже используем огромный потенциал программы расширенных возможностей, и, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки. Но ситуация сложная", - сказала Стефанишина.





Как сообщалось ранее, на саммите НАТО, который состоится в Мадриде в следующем году, союзники подтвердят поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.



