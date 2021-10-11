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Новости
Украина
10 октября 21, 12:29
Одну из областей Украины могут перевести в красную зону
карантин
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Окончательное решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Херсонская область может перейти в красную зону карантина уже на следующей неделе. Соответствующее решение рассмотрит Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пребывания в Херсонской области, которую посетил в связи со значительным распространением там коронавируса, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА. 

В регионе глава Минздрава посетил несколько больниц области и центры массовой вакцинации. 

Он отметил, что увидел в одной больнице полностью занятое реанимационное отделение, но среди пациентов "там нет ни одного вакцинированного".

"Сейчас у нас есть эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течение болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки. Антивакцинаторские взгляды очень быстро меняются, когда дело доходит до аппаратов ИВЛ", - сказал Ляшко.

Министр заявил, что сегодня Украина может делать более миллиона прививок еженедельно.

"Высокий уровень вакцинации населения позволит ослабить карантинные ограничения", - добавил он.

По его словам, для успешной компании вакцинации в стране есть все необходимое, "есть нехватка желания самих людей". 

Источник: https://korrespondent.net/
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