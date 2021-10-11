Ляшко назвал особенности новой волны COVID-19

Особенностью новой волны коронавирусной инфекции в Украине является резкое падение уровня кислорода в крови у инфицированных. Об этом в субботу, 9 октября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Херсоне, в ходе рабочей поездки в область, сообщает Укринформ.





"Сатурация с 92 резко падает до 70-ти. И это критическое состояние, когда человека очень трудно вернуть тогда к жизни", - отметил министр.





Присутствующий на брифинге главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич добавил, что такое резкое падение уровня кислорода в крови у больных является признаком штамма "Дельта".





Также, специалисты отметили, что для данной волны коронавируса характерно увеличение средней длительности госпитализации ковидных пациентов на полтора-два дня - примерно до 14 дней. Однако есть случаи, когда больного держат в больнице по 28-30 дней.



