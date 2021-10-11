В Украине зафиксирована вспышка сибирской язвы

В Тернополе в ночь с 27 на 28 сентября в зооуголке парка Топильче погиб пони. Во время исследования патологического материала региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы было установлено заболевание сибирской язвой. О ЧП рассказывает Госпродпотребслужба.





Отмечается, что на месте происшествия введен карантин.





В связи с этим на территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.





Жителей города призвали прекратить кормить с рук животных в зооуголке, а также не выгуливать рядом собак, поскольку это может быть опасным.





На территории зооуголка и парка Топильче взяли на исследование пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.





"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных зооуголка. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", - сообщили в ведомстве.





Сибирская язва - это острое особо опасное инфекционное заболевание. Заражение человека которой происходит при контакте с больным животным, его трупом или его шкурой и шерстью. При сибирской язве чаще всего поражаются кожные покровы в виде язв, в отдельных случаях заболевание осложняется сибиреязвенным сепсисом.



