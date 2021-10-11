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Новости
Украина
10 октября 21, 12:39
В Украине зафиксирована вспышка сибирской язвы
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Специалистами ветеринарной медицины установлено наблюдение за животными на случай проявления симптомов болезни.
В Тернополе в ночь с 27 на 28 сентября в зооуголке парка Топильче погиб пони. Во время исследования патологического материала региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы было установлено заболевание сибирской язвой. О ЧП рассказывает Госпродпотребслужба. 

Отмечается, что на месте происшествия введен карантин.

В связи с этим на территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.

Жителей города призвали прекратить кормить с рук животных в зооуголке, а также не выгуливать рядом собак, поскольку это может быть опасным.

На территории зооуголка и парка Топильче взяли на исследование пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.

"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных зооуголка. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", - сообщили в ведомстве. 

Сибирская язва - это острое особо опасное инфекционное заболевание. Заражение человека которой происходит при контакте с больным животным, его трупом или его шкурой и шерстью. При сибирской язве чаще всего поражаются кожные покровы в виде язв, в отдельных случаях заболевание осложняется сибиреязвенным сепсисом.

Источник: https://korrespondent.net/
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