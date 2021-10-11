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Новости
Украина
10 октября 21, 12:50
Сутки в ООС: шесть обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 10 октября.

Так, в районе Майорска враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Рядом с Красногоровкой незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Новозвановки был осуществлен обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Золотого-4 наемники открывался огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Водяного противник применил гранатометы различных систем. А в сторону Новолуганского велся прицельный огонь из стрелкового оружия.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 воскресенья нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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