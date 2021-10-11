В Украине вторые сутки снижается прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.





Это существенно ниже показателя в субботу. Снижение прироста проиходит второй день подряд и традиционно для выходных.





Среди новых заболевших 1 149 детей и 122 медика. Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 3 712 человек; летальных случаев – 162; выздоровело –2 581 человек.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выздоровело 2 290 427 человек, летальных случаев – 58 493.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:





Киев - 320

Винницкая область - 202

Волынская - 197

Днепропетровская - 838

Донецкая - 819

Житомирская - 607

Закарпатская - 52

Запорожская - 836

Ивано-Франковская - 220

Киевская - 237

Кировоградская - 105

Луганская - 167

Львовская - 468

Николаевская - 339

Одесская - 1010

Полтавская - 174

Ровенская - 158

Сумская - 452

Тернопольская - 406

Харьковская - 1783

Херсонская - 567

Хмельницкая - 526

Черкасская - 169

Черновицкая - 525

Черниговская - 167



