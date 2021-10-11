Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 октября 21, 12:56
В Украине вторые сутки снижается прирост COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.

Это существенно ниже показателя в субботу. Снижение прироста проиходит второй день подряд и традиционно для выходных.

Среди новых заболевших 1 149 детей и 122 медика. Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 3 712 человек; летальных случаев – 162; выздоровело –2 581 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выздоровело 2 290 427 человек, летальных случаев – 58 493.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 320
Винницкая область - 202
Волынская - 197
Днепропетровская - 838
Донецкая - 819
Житомирская - 607
Закарпатская - 52
Запорожская - 836
Ивано-Франковская - 220
Киевская - 237
Кировоградская - 105
Луганская - 167
Львовская - 468
Николаевская - 339
Одесская - 1010
Полтавская - 174
Ровенская - 158
Сумская - 452
Тернопольская - 406
Харьковская - 1783
Херсонская - 567
Хмельницкая - 526
Черкасская - 169
Черновицкая - 525
Черниговская - 167

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Число новых COVID-случаев выросло в два раза – МОЗ
Прирост COVID в Украине близится к 10 тысячам
В Украине более 11 тысяч случаев COVID за сутки
В Украине свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
noimageВ МВД заявили, что в крови Полякова был метадон
noimageНа Закарпатье задержали нелегалов из трех стран
noimageCOVID-вакцинацию прошли еще 66 тысяч украинцев
noimageОсвобождены более 30 военных, которых помиловал Зеленский
Лента новостей