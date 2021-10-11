COVID-вакцинацию прошли еще 66 тысяч украинцев

В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 66 053 человека. Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.





Первую дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы – 31 870 человек. В субботу работали 552 мобильные бригады, 2 032 пункта прививки, 378 центров вакцинации.





Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 39 220. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 17 214 и AstraZeneca – 9 619. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 644 843 прививки.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев - 3779

Винницкая область - 913

Волынская - 591

Днепропетровская - 2073

Донецкая - 816

Житомирская - 884

Закарпатская - 513

Запорожская - 1086

Ивано-Франковская - 724

Киевская - 1737

Кировоградская - 756

Луганская - 515

Львовская - 1949

Николаевская - 635

Одесская - 3804

Полтавская - 1365

Ровенская - 638

Сумская - 452/578

Тернопольская - 864

Харьковская - 3648

Херсонская - 1071

Хмельницкая - 613

Черкасская - 1042

Черновицкая - 650

Черниговская - 626



