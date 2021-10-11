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Новости
Украина
10 октября 21, 12:58
COVID-вакцинацию прошли еще 66 тысяч украинцев
вакцина
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С начала кампании привито свыше 7,5 млн украинцев. Всего проведено более 13,6 млн прививок.
В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 66 053 человека. Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.

Первую дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы – 31 870 человек. В субботу работали 552 мобильные бригады, 2 032 пункта прививки, 378 центров вакцинации.

Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 39 220. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 17 214 и AstraZeneca – 9 619. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 644 843 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 3779
Винницкая область - 913
Волынская - 591
Днепропетровская - 2073
Донецкая - 816
Житомирская - 884
Закарпатская - 513
Запорожская - 1086
Ивано-Франковская - 724
Киевская - 1737
Кировоградская - 756
Луганская - 515
Львовская - 1949
Николаевская - 635
Одесская - 3804
Полтавская - 1365
Ровенская - 638
Сумская - 452/578
Тернопольская - 864
Харьковская - 3648
Херсонская - 1071
Хмельницкая - 613
Черкасская - 1042
Черновицкая - 650
Черниговская - 626

Источник: https://korrespondent.net/
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