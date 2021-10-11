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Украина
10 октября 21, 13:05
На Закарпатье задержали нелегалов из трех стран
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Проводник нелегалов при виде опасности оставил гидрокостюмы, покинул своих "подопечных" и скрылся.
В Закарпатской области пограничники за сутки задержали семь нелегальных мигрантов из Армении, Таджикистана и Пакистана. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 10 октября.

Так, вчера утром пограничники отдела Вилок задержали на берегу Тисы одного гражданина Таджикистана. Еще двое неизвестных, которые были неподалеку, обратились в бегство. Через несколько минут пограничники задержали гражданина Армении.

"Он успел отойти лишь на несколько метров от места первого задержания и снова приблизился к реке, чтобы попытаться форсировать водную преграду на пути к желанной границе… Как выяснилось, они прибыли в Украину с разницей в несколько дней вполне законным способом через автомобильные пункты пропуска. Третье лицо, которое заметили пограничники при задержании гражданина Таджикистана, по словам правонарушителей, было проводником. Увидев опасность он оставил гидрокостюмы, покинул своих "подопечных" и скрылся", – говорится в сообщении.

Также еще пять граждан Пакистана несколькими часами позже задержали пограничники отдела Косино.

Источник: https://korrespondent.net/
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