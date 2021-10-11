Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 октября 21, 23:30
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам Зеленского, его семья – жена, дети, родители – сильно пострадали от его президентства, и старшая дочь не хочет, чтобы он шел на второй срок

Президент Владимир Зеленский сказал, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился главой государства, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания. Об этом Зеленский сказал журналистке программы "Светская жизнь".

По словам Зеленского, его семья – жена, дети, родители – сильно пострадали от его президентства, и старшая дочь не хочет, чтобы он шел на второй срок.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", – заявил Зеленский.

В апреле 2021-го замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. 

10 сентября Зеленский заявил, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать, но это "должен решать народ Украины".
liga.net
Ещё по теме:
В Украине введут налог на доходы домохозяйств
В Китае семьям разрешили иметь трех детей
с 1 июля повысят пенсии чернобыльцам
Талибан дал первую пресс-конференцию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В МВД заявили, что в крови Полякова был метадон
noimageНа Закарпатье задержали нелегалов из трех стран
noimageCOVID-вакцинацию прошли еще 66 тысяч украинцев
noimageОсвобождены более 30 военных, которых помиловал Зеленский
noimageВ Украине вторые сутки снижается прирост COVID-19
Лента новостей