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Новости
Украина
11 октября 21, 09:06
Шмыгаль анонсировал рост минимальной пенсии
Денис Шмыгаль
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Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты, сообщил премьер.
Минимальную пенсию в Украине увеличат с 1 декабря. Это связано в увеличение минимальной заработной платы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в воскресенье, 10 октября.

По его словам, Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда на более чем 18 миллиардов гривен.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что введенные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы выплатят вовремя.

Источник: https://korrespondent.net/
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