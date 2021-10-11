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Новости
Украина
11 октября 21, 09:08
США передали Украине помощь в сфере безопасности
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Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.
В аэропорт Борисполь прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 10 октября.

Об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - рассказали в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.

"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - отметили в Минобороны.







Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон ведут диалог об увеличении помощи. Украинские власти добиваются расширения финансовой помощи США Украине до миллиарда долларов ежегодно.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что три миллиарда долларов кредитов США Украина направит на развитие отечественной экономики.

Источник: https://korrespondent.net/
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