Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь нет

На Донбассе районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.





"Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что позиции ВСУ у Новотошковского враг обстрелял четыре раза из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





В районе Попасной дважды велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



