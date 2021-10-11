Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.45
USD
26.35
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 октября 21, 09:35
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь нет
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Враг открывал огонь из минометов, пулеметов гранатометов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
На Донбассе  районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что позиции ВСУ у Новотошковского враг обстрелял четыре раза из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной дважды велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В районе ООС число обстрелов выросло, есть раненые
На Донбассе 10 обстрелов, ранен один боец ВСУ
Сутки в ООС: восемь нарушений, ранены бойцы ВСУ
ООС: более 400 нарушений "тишины" за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине привито от COVID 7,5 млн человек
noimageПокушение на Шефира: следователи нашли новые вещдоки
noimageВ Украине за сутки 207 COVID-смертей
noimageВ МВД заявили, что в крови Полякова был метадон
noimageСША передали Украине помощь в сфере безопасности
Лента новостей