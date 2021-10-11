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Новости
Украина
11 октября 21, 09:38
В Украине за сутки 207 COVID-смертей
COVID-19
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За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 550 089 человек, летальных исходов – 58,7 тысяч.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 832 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них заразились 863 ребенка и 78 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 672 человека; недуг победили 2 053 человека.

За сутки от вируса скончались 207 украинцев. Всего же болезнь унесла жизни 58 700 граждан.

За последние 24 часа протестировано методом ПЦР – 23 675 человек, методом ИФА – 3 480 человек, экспресс-тестами – 24 909 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

За все время пандемии в Украине заразилось 2 550 089 человек; выздоровели – 2 292 480 человек; проведено ПЦР-тестов – 13 277 259.

Источник: https://korrespondent.net/
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