Покушение на Шефира: следователи нашли новые вещдоки

Правоохранители прочесали 430 гектаров местности в районе, где было совершено покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, в поисках возможных вещественных доказательств. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 11 октября.





Он отметил, что отдельные участки были осмотрены повторно, были обнаружены дополнительные вещдоки.





"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.





По его словам, совершал покушение на Шефира профессионал.





"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объясняет первый заместитель главы МВД.





Енин добавил, что сейчас в расследовании правоохранители работают на "отлично", и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.





Напомним, автомобиль Шефира обстреляли возле села Лесники Киевской области. По нему выпустили очередь из 10 выстрелов, три пули попали в водителя.



