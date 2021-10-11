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Новости
Украина
11 октября 21, 09:41
Покушение на Шефира: следователи нашли новые вещдоки
Евгений Енин
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В МВД заявили, что провели "беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий" и пообещали скоро рассказать о результатах.
Правоохранители прочесали 430 гектаров местности в районе, где было совершено покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, в поисках возможных вещественных доказательств. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 11 октября.

Он отметил, что отдельные участки были осмотрены повторно, были обнаружены дополнительные вещдоки.

"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.

По его словам, совершал покушение на Шефира профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объясняет первый заместитель главы МВД.

Енин добавил, что сейчас в расследовании правоохранители работают на "отлично", и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли возле села Лесники Киевской области. По нему выпустили очередь из 10 выстрелов, три пули попали в водителя.

Источник: https://korrespondent.net/
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