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Новости
Украина
11 октября 21, 09:42
В Украине привито от COVID 7,5 млн человек
вакцина
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В стране с начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции привито 7 548 873 украинца.
В Украине за последние сутки было привито от коронавируса 39 060 человек. Одну дозу получили 19 277 украинцев, полностью иммунизированы – 19 783 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток в стране работали 353 мобильные бригады,1 282 пункта прививки и 356 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человека. Из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.

Источник: https://korrespondent.net/
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