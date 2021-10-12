Суд избрал меру пресечения для Труханова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30,2 млн гривен по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей. Об этом сообщает Думская в понедельник, 11 октября.

Труханов должен внести залог в течение пяти дней. Также он обязан сдать загранпаспорт.

Таким образом, ВАКС отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая требовала отправить Труханова в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог 120 млн гривен.

В свою очередь мэр Одессы намерен обжаловать решение ВАКС о назначении залога. Об этом он сказал на выходе из здания суда.

"Таких денег у меня нет. Будем искать. Бизнесмены? Партнеры? Бизнесмены знакомые есть, партнеров нет. В данном случае может быть и к сожалению. Будем искать деньги, потому что нужно исполнять постановление. Я надеюсь на апелляцию", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Геннадию Труханову вручили новое подозрение по делу о завладении средствами бюджета Одессы и земельными участками. А всего в "земельном деле" в Одессе фигурируют 16 человек.