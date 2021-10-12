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Украина
11 октября 21, 19:09
Для поездок по Украине необходимы вакцинация или ПЦР-тест
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С 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы

Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции.

Как сообщает Министерство здравоохранения, соответствующие изменения были внесены в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в таких регионах будут разрешены лишь при условии наличия у всех водителей (экипажа авиатранспорта) и пассажиров одного из следующих документов:

- документа о полном курсе вакцинации (для "желтой" зоны достаточно документа о получении одной дозы вакцины);


- международного, иностранного или внутреннего сертификата о полной вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения;

- отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, сделанного не ранее чем за 72 часа;

- документа о выздоровлении от Covid-19, подтвержденного через сервис госуслуг "Дія".

"Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их Covid-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

В ведомстве подчеркивают, что соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

"Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик", — добавили в Минздраве.

Напомним, что на сегодня первую дозу вакцины против Covid-19 в Украине получили лишь 7,549 млн человек, а две дозы — 6,135 млн человек. Прививают сейчас только тремя препаратами — от компаний Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. При этом с 7 октября началась вакцинация граждан и в некоторых отделениях "Укрпочты".
Delo
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