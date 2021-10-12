У Зеленского отреагировали на шантажистскую статью Медведева

Подоляк считает "крайне странным, неуместным, неактуальным" текст, автором которого заявлен Дмитрий Медведев.





Он отметил, что "выпавший из актуальной политической повестки" дня Медведев "не приглашался к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России" и что к бывшему президенту РФ с иронией относятся даже в российских СМИ.





Подоляк озвучил несколько версией мотивов появления данного текста.





"Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он ещё чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности.





Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию".





По мнению Подоляка, если правдива вторая версия, "это отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром".





По его словам, "текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов".





Подоляк подчеркнул, что "если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи", а "если подобный текст публикуется ещё и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию".





Прямая речь Подоляка: "В любом случае, украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась.





С украинской стороны необходимые шаги сделаны. Если же в России хотят обсудить в том числе и идентичность Украины, чему уделено большое внимание в тексте Медведева, то исходить необходимо из следующего.





Идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт".





Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности переговоров с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут.





Он также назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", Крымскую платформу – "дебильной", и намекнул, что Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.





Предыстория:





Владимир Зеленский давно добивается встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, но в Кремле отказываются говорить на актуальные для Украины темы (деоккупация Крыма и Донбасса) и диктуют свои (отмена санкций, возвращение дипломатов, возобновление транспортного сообщения и т.д.). Киев на это не реагирует.





В июле президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках "об историческом единстве россиян и украинцев".









Владимир Зеленский в ответ на статью Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.



