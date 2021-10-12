Мецгер заявил, что подал в отставку

Отстраненный от исполнения служебных обязанностей председателя правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление об увольнении. Об этом он сам заявил в Facebook в понедельник, 11 октября.





"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно предотвратить негативные последствия для банка", - написал Мецгер.













Напомним, журналисты программы Схемы заявили о совершении нападения на них в Укрэксимбанке. По их словам, глава банка Мецгер, когда ему не понравился один из вопросов, вызвал охрану и приказал отобрать у журналистов камеры. Удаленное с камер видео удалось восстановить после его обнародования Мецгер написал заявление о временном сложении полномочий. Ему, а также другим фигурантам нападения объявили о подозрении.



