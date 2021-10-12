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Новости
Украина
12 октября 21, 10:29
Мецгер заявил, что подал в отставку
Евгений Мецгер
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Свою отставку после нападения на журналистов Евгений Мецгер подал как попытку "предотвратить негативные последствия для банка".
Отстраненный от исполнения служебных обязанностей председателя правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление об увольнении. Об этом он сам заявил в Facebook в понедельник, 11 октября.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно предотвратить негативные последствия для банка", - написал Мецгер.



Напомним, журналисты программы Схемы заявили о совершении нападения на них в Укрэксимбанке. По их словам, глава банка Мецгер, когда ему не понравился один из вопросов, вызвал охрану и приказал отобрать у журналистов камеры. Удаленное с камер видео удалось восстановить после его обнародования Мецгер написал заявление о временном сложении полномочий. Ему, а также другим фигурантам нападения объявили о подозрении.

Источник: https://korrespondent.net/
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