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Новости
Украина
12 октября 21, 10:30
Новый посол Украины в ЕС официально приступил к работе
Всеволод Ченцов
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Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты Шарлю Мишелю и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества Украины и ЕС.
Новоназначенный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС в понедельник, 11 октября.

На встрече Ченцов и Мишель обсудили приоритетные направления сотрудничества Украины и ЕС, а также ожидания от грядущего саммита Украина-ЕС.

"Европейская интеграция - это выбор украинского народа и приоритет для нашего государства. Искренне благодарен за ваше личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС", - сказал Ченцов.

В свою очередь Мишель положительно отметил прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил поддержку комплексной программе реформ в Украине. Он подчеркнул, что ЕС неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, готов усиливать взаимодействие в рамках Крымской платформы и в сфере энергетической безопасности.

Напомним, что ЕС даст Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Евросоюз и Украина также обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией.

Источник: https://korrespondent.net/
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