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Новости
Украина
12 октября 21, 10:32
Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера
Евгений Мецгер
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Получив заявление Мецгера, набсовет предоставил немедленную рекомендацию прекратить его полномочия.
Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера с поста главы правления. Об этом сообщает пресс-служба Укрэксимбанка в понедельник, 11 октября.

Наблюдательный совет получил заявление Мецгера об увольнении, а затем номинационный комитет предоставил немедленную рекомендацию прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплату выходного пособия", - сказано в сообщении.

Напомним, журналисты программы Схемы заявили о совершении нападения на них в Укрэксимбанке. По их словам, глава банка Мецгер, когда ему не понравился один из вопросов, вызвал охрану и приказал отобрать у журналистов камеры. Удаленное с камер видео удалось восстановить после его обнародования Мецгер написал заявление о временном сложении полномочий. Ему, а также другим фигурантам нападения объявили о подозрении.

Источник: https://korrespondent.net/
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