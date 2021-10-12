Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера

Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера с поста главы правления. Об этом сообщает пресс-служба Укрэксимбанка в понедельник, 11 октября.





Наблюдательный совет получил заявление Мецгера об увольнении, а затем номинационный комитет предоставил немедленную рекомендацию прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года.





"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплату выходного пособия", - сказано в сообщении.





Напомним, журналисты программы Схемы заявили о совершении нападения на них в Укрэксимбанке. По их словам, глава банка Мецгер, когда ему не понравился один из вопросов, вызвал охрану и приказал отобрать у журналистов камеры. Удаленное с камер видео удалось восстановить после его обнародования Мецгер написал заявление о временном сложении полномочий. Ему, а также другим фигурантам нападения объявили о подозрении.



