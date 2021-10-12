Зеленский назвал путь к миру на Донбассе

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на скорейшую встречу в нормандском формате. Об этом сообщает Дом в понедельник, 11 октября.





По его словам, нормандский формат и переговоры с лидерами Франции, Российской Федерации и Германии - на данный момент являются единственным способом завершить войну на Донбассе.





"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат (норманнский - ред.). Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в нормандском формате была предметной", - подытожил Зеленский.



