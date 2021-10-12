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Украина
12 октября 21, 10:33
Зеленский назвал путь к миру на Донбассе
Владимир Зеленский
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Для окончания войны на Донбассе есть только один формат - нормандские переговоры, подчеркнул Зеленский.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на скорейшую встречу в нормандском формате. Об этом сообщает Дом в понедельник, 11 октября.

По его словам, нормандский формат и переговоры с лидерами Франции, Российской Федерации и Германии - на данный момент являются единственным способом завершить войну на Донбассе.

"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат (норманнский - ред.). Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в нормандском формате была предметной", - подытожил Зеленский.

Источник: https://korrespondent.net/
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