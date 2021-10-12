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Новости
Украина
12 октября 21, 10:35
Разумков заявил о нарушениях во время его отставки
Дмитрий Разумков
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Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставка прошла с нарушением регламента ВРУ.
Внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что отзыв его с должности председателя Верховной Рады Украины состоялся с нарушением закона О регламенте парламента. Об этом в понедельник, 11 октября, он сказал в эфире программы Свобода слова.

"Действительно, произошла отставка с нарушением закона о Регламенте. Коллеги об этом знают. Они говорят неправду прямо в глаза. Это уже привычная практика", - отметил Разумков.

Он также отметил, что в самой фракции "Слуга народа" голосов за его отставку не хватило.

"Голосов за мою отставку, внутрифракционных не хватило. Поэтому надо было добирать за счет двух депутатских групп и еще одной фракции", - сказал депутат.

Напомним, 7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" такое решение поддержали 215 депутатов, из группы "Довіра" - 18, из группы "Партія "За майбутнє" - 19, из фракции "Батьківщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.


Источник: https://korrespondent.net/
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