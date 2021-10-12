Кто имеет право на бесплатный COVID-тест

В Украине тесты на коронавирусную инфекцию должны делать бесплатно всем. И это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на болезнь. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в МОЗ.





В ведомстве рассказали, в каких случаях семейный врач должен выписывать направление на анализ.





Так, по стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:





- Лицам с подозрением на COVID-19

- Лицам с признаками других ОРВИ

- Лицам с признаками вирусной пневмонии

- Пациентам с вне госпитальной пневмонией

- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.





Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.





Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач.





Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины.



