Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.43
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 октября 21, 10:41
Кто имеет право на бесплатный COVID-тест
COVID-тест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В министерстве здравоохранения призвали украинцев, которым по той или иной причине отказывают в бесплатном тестировании на коронавирус, обращаться в МОЗ на горячую линию.
В Украине тесты на коронавирусную инфекцию должны делать бесплатно всем. И это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на болезнь. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в МОЗ. 

В ведомстве рассказали, в каких случаях семейный врач должен выписывать направление на анализ.

Так, по стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:

- Лицам с подозрением на COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с вне госпитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач.

Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В МОЗ рассказали о COVID-паспортах для украинцев
МОЗ предлагает уменьшить период между прививками
МОЗ разрешит работать заведениям без ограничений
МОЗ дало прогноз по заболеваемости COVID в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пограничников тысячу раз пытались подкупить – ГПСУ
noimageВ Киеве начался Саммит Украина – ЕС. Фото
noimageВ Украине за сутки привили 123 тысячи человек
noimageВ Киеве стартует саммит Украина-ЕС
noimageВ Украине от COVID-19 за сутки умерло 352 человека
Лента новостей