Позиции ВСУ обстреляли девять раз, есть раненый

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты нарушали режим прекращения огня девять раз. Ранен украинский боец. Об этом сообщает штаб ООС.





"Позиции украинских воинов у Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.





У Зайцево и Красногоровки применялись ручные противотанковые гранатометы.





Неподалеку Талаковки сепаратисты обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





Вследствие вражеского обстрела один боец ВСУ получил ранения. Бойца госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.



