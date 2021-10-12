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Новости
Украина
12 октября 21, 10:47
Позиции ВСУ обстреляли девять раз, есть раненый
Донбасс
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По украинским военнослужащим враг открывал огонь из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты нарушали режим прекращения огня девять раз. Ранен украинский боец. Об этом сообщает штаб ООС.

"Позиции украинских воинов у Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

У Зайцево и Красногоровки применялись ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Талаковки сепаратисты обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один боец ВСУ получил ранения. Бойца госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Источник: https://korrespondent.net/
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