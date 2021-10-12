В Украине от COVID-19 за сутки умерло 352 человека

В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав.





Также отмечается резкий рост смертности от инфекции. За сутки умерло 352 украинца. Всего с начала пандемии летальных исходов 59 052.





За минувшие 24 часа госпитализировали 2 274 человека; с болезнью справились 5 419 человек.





За все время пандемии в Украине заболело 2 562 085 человек; выздоровели – 2 297 899 человек; проведено ПЦР-тестов – 13 323 492.



