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Новости
Украина
12 октября 21, 10:49
В Украине от COVID-19 за сутки умерло 352 человека
COVID-19
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Всего с начала пандемии летальных исходов 59 052. А за сутки заболело коронавирусом почти 12 тысяч человек.
В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Также отмечается резкий рост смертности от инфекции. За сутки умерло 352 украинца. Всего с начала пандемии летальных исходов 59 052.

За минувшие 24 часа госпитализировали 2 274 человека; с болезнью справились 5 419 человек.

За все время пандемии в Украине  заболело 2 562 085 человек; выздоровели – 2 297 899 человек; проведено ПЦР-тестов – 13 323 492.

Источник: https://korrespondent.net/
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