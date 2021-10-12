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Новости
Украина
12 октября 21, 10:50
В Киеве стартует саммит Украина-ЕС
саммит Украина-ЕС
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Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут представлять Евросоюз на саммите в Киеве.
В Киеве во вторник, 12 октября, начинается 23 Саммит Украина - Европейский Союз, в рамках которого планируется подписание ряда соглашений. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На мероприятии будет председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Источник: https://korrespondent.net/
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