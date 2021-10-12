В Киеве стартует саммит Украина-ЕС

В Киеве во вторник, 12 октября, начинается 23 Саммит Украина - Европейский Союз, в рамках которого планируется подписание ряда соглашений. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
На мероприятии будет председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.
В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.
В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом.
По результатам саммита будет принято совместное заявление.