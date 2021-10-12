В Киеве стартует саммит Украина-ЕС

В Киеве во вторник, 12 октября, начинается 23 Саммит Украина - Европейский Союз, в рамках которого планируется подписание ряда соглашений. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.





На мероприятии будет председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.





Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.





В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.





В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом.





По результатам саммита будет принято совместное заявление.



