В Украине за сутки привили 123 тысячи человек

В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 123 230 человек. Одну дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы – 63 054 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





С начала кампании по вакцинации иммунизировано 7 609 049 человек. Из них получили одну дозу 7 60 9047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 19 8086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего проведено 13 807 133 прививки.





Также в Минздраве добавили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.



