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Новости
Украина
12 октября 21, 10:52
В Украине за сутки привили 123 тысячи человек
вакцина
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С начала прививочной кампании в Украине привито от коронавирусной инфекции 7,6 млн человек.
В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 123 230 человек. Одну дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы – 63 054 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала кампании по вакцинации иммунизировано 7 609 049 человек. Из них получили одну дозу 7 60 9047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 19 8086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 807 133 прививки.

Также в Минздраве добавили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

Источник: https://korrespondent.net/
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