В Киеве начался Саммит Украина – ЕС. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23 Саммита Украина – ЕС, который проходит в Киеве.





Утром руководители институций Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал Глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.





В рамках Саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление.





Президент Украины, Президент Европейского совета и Президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.





Перед началом саммита Урсула фон дер Ляен заявила, что Киев и Брюссель должны быть более "амбициозными" в двухсторонних отношениях.





"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала фон дер Ляен на своей странице в Twitter сегодня утром.



































