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Новости
Украина
12 октября 21, 11:09
В Киеве начался Саммит Украина – ЕС. Фото
Саммит Украина – ЕС
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Первые лица ЕС утром прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23 Саммита Украина – ЕС, который проходит в Киеве.

Утром руководители институций Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал Глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.

В рамках Саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление.

Президент Украины, Президент Европейского совета и Президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.

Перед началом саммита Урсула фон дер Ляен заявила, что Киев и Брюссель должны быть более "амбициозными" в двухсторонних отношениях.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала фон дер Ляен на своей странице в Twitter сегодня утром.









Источник: https://korrespondent.net/
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