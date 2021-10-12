Пограничников тысячу раз пытались подкупить – ГПСУ

В Украине с начала 2021 года задокументирована 1 тысяча попыток подкупа пограничников. Общая сумма предложенных им средств составила 1,5 млн гривен в национальной и иностранной валюте, сообщает Госпогранслужба во вторник, 12 октября.





Отмечается, что этот показатель по сравнению с прошлогодним вырос более чем на 60%. В течение девяти месяцев прошлого года было зафиксировано 380 попыток подкупить пограничников, сумма предложенных взяток тогда составила 800 тысяч гривен.





Чаще всего в этом году, а это около 500 случаев, взяткодатели предлагали неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение государственной границы без установки приложения Вдома или без прохождения самоизоляции, – говорится в сообщении.





Также зафиксировано более 200 попыток предложение сотрудникам Госпогранслужбы взяток за пропуск через границу без негативного ПЦР-теста или страхового медицинского сертификата, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19. В основном такие правонарушения имели место в пунктах пропуска на границе со странами ЕС и Беларусью.





Другие случаи попыток подкупа пограничников на протяжении 9 месяцев 2021 были связаны с предложением "пересмотреть" решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе во въезде в Украину. Такие случаи имели место обычно в пунктах пропуска Борисполь, Одесса-авиа.





Например, гражданин РФ предлагал пограничнику 1000 долларов за отмену решения об отказе во въезде в Украину ему и его брату в аэропорту Борисполь.





Также почти ежедневно фиксируются предложения неправомерной выгоды пограничникам в КПВВ на линии разграничения и на админгранице с Крымом.





Например, в контрольном пункте въезда выезда Новотроицкое украинец 1996 года рождения, направляясь на временно оккупированную территорию, предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов за его беспрепятственный пропуск через линию разграничения с большой суммой денег.





В результате досудебных расследований, проведенных по сообщениям внутренней безопасности Госпогранслужбы, преимущественно за получение и дачу взяток, судами привлечены к ответственности 40 человек. Обвинительные приговоры получили 21 пограничник и 19 гражданских лиц.



