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Новости
Украина
13 октября 21, 10:40
Медведчука отправили под домашний арест
Виктор Медведчук
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Прокуроры просили отправить Виктора Медведчука в СИЗО с возможностью внести 1 млрд грн залога, но судья отклонила ходатайство.
Нардепа Виктора Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынес Печенский суд Киева во вторник, 12 октября.

"В удовлетворении ходатайства (прокуратуры - ред.) отказать. Применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно", - заявила судья Вита Бортницкая.

Такая мера пресечения будет действовать до 7 декабря 2021 года.

В свою очередь прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен. Теперь прокуроры заявили о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, 13 мая полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Источник: https://korrespondent.net/
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