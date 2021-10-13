Медведчука отправили под домашний арест

Нардепа Виктора Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынес Печенский суд Киева во вторник, 12 октября.





"В удовлетворении ходатайства (прокуратуры - ред.) отказать. Применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно", - заявила судья Вита Бортницкая.





Такая мера пресечения будет действовать до 7 декабря 2021 года.





В свою очередь прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен. Теперь прокуроры заявили о намерении обжаловать решение суда.





Напомним, 13 мая полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.



