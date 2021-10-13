Нафтогаз предложил фиксированную цену на газ до 2023 года

НАК Нафтогаз Украины со вторника, 12 октября, предложил фиксированную цену на газ в размере 13,7 грн/куб. м (без НДС и транспортировки) до конца 2022 года. Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко в Facebook.





"Ситуация, которая сейчас сложилась на рынке, показывает, что механизм его регулирования требует усовершенствования", - написал Витренко.





В связи с этим Нафтогаз предлагает бюджетным организациям заключить контракт на 15 месяцев по цене, "существенно ниже спотовой".





По словам Витренко, это решение было согласовано и одобрено Кабмином и набсоветом компании.





Напомним, администрации Хмельницкой, Закарпатской и Львовской областей приняли решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов.





В то же время в Офисе президента заявили, что в украинских хранилищах достаточно газа для нужд населения и социальной сферы.



