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Новости
Украина
13 октября 21, 10:45
Нафтогаз предложил фиксированную цену на газ до 2023 года
газ
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Решение было согласовано и одобрено правительством Украины и наблюдательным советом компании.
НАК Нафтогаз Украины со вторника, 12 октября, предложил фиксированную цену на газ в размере 13,7 грн/куб. м (без НДС и транспортировки) до конца 2022 года. Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко в Facebook.

"Ситуация, которая сейчас сложилась на рынке, показывает, что механизм его регулирования требует усовершенствования", - написал Витренко.

В связи с этим Нафтогаз предлагает бюджетным организациям заключить контракт на 15 месяцев по цене, "существенно ниже спотовой".

По словам Витренко, это решение было согласовано и одобрено Кабмином и набсоветом компании.

Напомним, администрации Хмельницкой, Закарпатской и Львовской областей приняли решение о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов.

В то же время в Офисе президента заявили, что в украинских хранилищах достаточно газа для нужд населения и социальной сферы.

Источник: https://korrespondent.net/
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