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13 октября 21, 10:50
Генпрокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку
Генпрокуратура
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Судом не учтена тяжесть инкриминируемых деяний и наличие у народного депутата подозрения в совершении преступления в другом уголовном деле, отметили в ГПУ.
Мера пресечения, избрана Печерским судом Киева народному депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, является недостаточной. Прокуроры обжалуют ее. Об этом заявили в Офисе генпрокурора во вторник, 12 октября.

Как сообщается, ГПУ будет настаивать на аресте нардепа, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.

"Такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, добавили в ГПУ, не все фигуранты и свидетели по делу допрошены, поскольку некоторые опасаются влияния на них подозреваемого и его сообщников.

Наконец, указано, что судом не учтена тяжесть инкриминируемых деяний и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.

Напомним, 8 октября нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявлено новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Оно касается дела о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Источник: https://korrespondent.net/
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