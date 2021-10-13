Генпрокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку

Мера пресечения, избрана Печерским судом Киева народному депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, является недостаточной. Прокуроры обжалуют ее. Об этом заявили в Офисе генпрокурора во вторник, 12 октября.





Как сообщается, ГПУ будет настаивать на аресте нардепа, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.





"Такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций", - подчеркнули в Генпрокуратуре.





Кроме того, добавили в ГПУ, не все фигуранты и свидетели по делу допрошены, поскольку некоторые опасаются влияния на них подозреваемого и его сообщников.





Наконец, указано, что судом не учтена тяжесть инкриминируемых деяний и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.





Напомним, 8 октября нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявлено новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Оно касается дела о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса.



