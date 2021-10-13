За сутки в ООС шесть обстрелов

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух случаях применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.





"У Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Крымского применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что у Красногоровки сепаратисты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем. А у Марьинки открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.





Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



