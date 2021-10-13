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Украина
13 октября 21, 10:55
За сутки в ООС шесть обстрелов
Донбасс
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Враг обстрелял позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух случаях применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"У Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Крымского применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у Красногоровки сепаратисты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем. А у Марьинки открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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