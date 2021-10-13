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Новости
Украина
13 октября 21, 11:01
В Украине за сутки резко выросла COVID-смертность
COVID-19
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В Украине наблюдается рост числа заболевших коронавирусом и рост летальных исходов от инфекции.
В Украине за сутки  зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев COVID-19. Тогда как накануне сообщалось об 11 996 заболевших. Среди инфицированных – 1588 детей и 288 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Увеличилось и количество летальных случаев от вируса – 471 (накануне – 352). Всего с начала пандемии скончалось 59 523 украинца.

Также за минувшие сутки госпитализирован 4 901 человек; выздоровели 6 462 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, с болезнью справились 2 304 361 человек, проведено ПЦР-тестов – 13 379 666.

Напомним, с 15 октября Херсонская область переходит в "красную" зону карантина. В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

Источник: https://korrespondent.net/
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