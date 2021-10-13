От COVID за сутки привились 152 тысячи украинцев

За сутки в Украине вакцину против коронавируса получили 152 703 человека. Одной дозой привито 79 515 человек, полностью иммунизированы – 73 188 украинцев. Об этом сообщает Минздрав.





С начала кампании по вакцинации в стране иммунизировано 7 688 564 граждан. Из них получили одну дозу 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего проведено 13 959 836 прививок.





В пресс-службе ведомства добавили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.



