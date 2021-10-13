На Прикарпатье произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение с магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.





Толчки были зафиксированы в 10:25.





Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе на глубине пять километров.





"По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что на территории Богородчанского района до этого было зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3.











