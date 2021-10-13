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Украина
13 октября 21, 11:16
На Прикарпатье произошло землетрясение
землетрясение
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До этого на территории Богородчанского района землетрясение было зарегистрировано 13 июля.
В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение с магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Толчки были зафиксированы в 10:25.

Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе на глубине пять километров.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на территории Богородчанского района до этого было зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3.



Источник: https://korrespondent.net/
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