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Новости
Украина
13 октября 21, 11:17
Шмыгаль с рабочим визитом отправился в Швецию
Денис Шмыгаль
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В Швеции глава Кабинета министров, в частности, встретится с премьер-министрами Швеции, Эстонии и Словакии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 октября, с рабочим визитом отправился в Швецию. Об этом сообщается на Урядовом портале.

Глава правительства посетит город Мальме на юге страны.

"В рамках визита премьер-министр Украины примет участие в Международном форуме памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом", - говорится в сообщении.

Также планируются встречи Дениса Шмыгаля со своим шведским коллегой Стефаном Левеном, а также премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас и премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Гегера.

Источник: https://korrespondent.net/
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