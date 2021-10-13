Шмыгаль с рабочим визитом отправился в Швецию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 октября, с рабочим визитом отправился в Швецию. Об этом сообщается на Урядовом портале.





Глава правительства посетит город Мальме на юге страны.





"В рамках визита премьер-министр Украины примет участие в Международном форуме памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом", - говорится в сообщении.





Также планируются встречи Дениса Шмыгаля со своим шведским коллегой Стефаном Левеном, а также премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас и премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Гегера.



