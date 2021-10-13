В Украине намерены упростить процедуру вакцинации

Минздрав предложил упростить доступ к вакцинации, разрешив медсестрам и медбратьям делать прививки без привлечения врача. Об этом сообщает пресс-центр ведомства в среду, 13 октября.

Уже подготовлены правки в приказ Минздрава, регламентирующий процедуру вакцинации. Сейчас изменения находятся на стадии общественного обсуждения.

Проводить вакцинацию хотят разрешить медработникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство".

"К проведению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и техники проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - пояснили в Минздраве.

В то же время за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.

Также определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

Напомним, что в Украине за сутки резко выросла COVID-смертность - за день скончался 471 человек. Также накануне был госпитализирован 4 901 украинец.