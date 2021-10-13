Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.45
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 октября 21, 16:06
В Украине намерены упростить процедуру вакцинации
вакцинация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Минздрав предлагает разрешить проводить вакцинацию от коронавируса медсестрам без привлечения врача.

Минздрав предложил упростить доступ к вакцинации, разрешив медсестрам и медбратьям делать прививки без привлечения врача. Об этом сообщает пресс-центр ведомства в среду, 13 октября.

Уже подготовлены правки в приказ Минздрава, регламентирующий процедуру вакцинации. Сейчас изменения находятся на стадии общественного обсуждения.

Проводить вакцинацию хотят разрешить медработникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство".

"К проведению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и техники проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - пояснили в Минздраве.

В то же время за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.

Также определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

Напомним, что в Украине за сутки резко выросла COVID-смертность - за день скончался 471 человек. Также накануне был госпитализирован 4 901 украинец.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине ожидается циркуляция сразу трех штаммов гриппа
В Черкассах пересадили костный мозг от некровного донора
От COVID привились еще более 132 тысяч украинцев
В Украине планируют ввести обязательную вакцинацию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Покров Пресвятой Богородицы 2021: что делать в праздник
noimageПолиция переходит на усиленный режим роботы: в чем причина
noimageУмер первый директор Чернобыльской АЭС
noimageПод Киевом с размахом отпразднуют Покрову
noimageВ СБУ заявили о перехвате российского беспилотника. ФОТО
Лента новостей