Укрзализныця готовит COVID-проверки для пассажиров

Укрзализныця намерена на вокзалах развернуть мобильные пункты быстрого тестирования на COVID-19. Также в компании напоминают о необходимости COVID-документов для поездки. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что открыть экспресс-лаборатории для тестирования пассажиров планируется на крупнейших вокзалах страны.

"Мы обратились к крупнейшим лабораториям, чтобы непосредственно на вокзалах развернуть пункты, которые смогут предоставлять услуги по экспресс-тестирования. Ведем переговоры, чтобы это была минимальная цена для людей, которые из-за каких-то обстоятельств не имеют вакцины", - заявили в компании.

Укрзализныця также проият пассажиров с пониманием отнестись к очередям при посадке, которые могут возникнуть из-за проверки большего количества документов, и призывают приезжать на вокзал заранее, сохранять спокойствие, а также дистанцию на перроне.

Кроме того, в УЗ призывают Министерство внутренних дел приобщиться к проверке документов и соблюдения карантина, ведь у них больше полномочий.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новые правила перевозок пассажиров. На время карантина в общественном транспорте межобластного значения можно будет находиться только имея сертификат о вакцинации или справку о ПЦР-тестировании.

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